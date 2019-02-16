Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor

Ahmet Kaya ile ilgili önemli gelişmeyi Sabah Gazetesi'nden Hakan Uç duyurdu. Ahmet Kaya'nın 20. ölüm yıl dönümünde hayatı beyaz perdeye taşınacak.

İşte Hakan Uç'un "Hep sonradan gelir aklınız başınıza" yazısının bir kısmı... Bir büyük usta Ahmet Kaya... Kimileri tarafından, değeri ölümünden sonra anlaşılan, 19 yıl önce aramızdan göçüp gitmesine rağmen hâlâ en çok dinlenen... 'Neye göre, kime göre çok dinlenen?' diyen olursa diye hemen cevaplayayım. Ahmet Kaya, Youtube üzerinde, eserleri en çok dinlenen Türk sanatçı. 2017'de, yani ölümünden yıllar sonra bile listenin zirvesinde. 2018 verileri de bu ay açıklanacak ve beklenti aynı yönde. Bu arada efsane sanatçıyla ilgili bir haberi de ilk benden duyun isterim. Ahmet Kaya'nın hayatı 20'nci ölüm yıldönümünde beyazperdeye taşınacak. Büyük ustanın 'film gibi' hayatı, gerçekten film olacak. Topkapı'da araba yıkayan, Eminönü'nde tezgahta korse satan Ahmet'ten, milyonları peşinde sürükleyen Ahmet'e uzanan öyküsünü sinema salonlarına taşımak için üç büyük yapımcı kıyasıya bir rekabet içinde. Kaya'nın eşini ikna çabaları sürüyor. Düşünsenize ne çok olay var Kaya'nın hayatında... Mesela o meşhur olaylı MGD ödül töreni... Ya da Kaya'nın, dönemin belediye başkanı Erdoğan cezaevine girmeden önce düzenlenen törende "Şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde görüşmek üzere" diyerek Şafak Türküsü'nü okuması gibi... Ne dersiniz, efsane bir film olmaz mı?