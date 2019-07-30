AHMET HAKAN'IN MESAJI NEYDİ?

Ebru Polat 'Ela' şarkısında dans etti; dansından sonra Ahmet Hakan'ın eleştirilerine maruz kaldı. Hakan'ın eleştirilerine kızan Polat'ın yanıtı çok sert oldu.

Hadise'nin ardından ise Ebru Polat da dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Hadise'yi eleştiren Ahmet Hakan Ebru Polat'a da tepkisiz kalmadı ve köşe yazısında şunları söyledi:"Hadise'nin 'çünkü gözlerin ela' şarkısı eşliğinde yaptığı dansın videosunu dünkü yazımda eleştirmiştim. Benzer bir video da Yeşim Polat adlı kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğim bir şahıstan geldi. Tamamen madem Hadise olay oldu... Biraz da ben olayım tilkiliğinde bir gayret bu... Kendisine şu şarkıyı armağan ediyorum: Olay olamazsın kardeşlik/ çünkü dansın tilkilik."