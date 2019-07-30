  • BIST 102.339
  • Altın 254,591
  • Dolar 5,5317
  • Euro 6,1652
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKADOLAR 4 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

AHMET HAKAN'IN MESAJI NEYDİ?

»
AHMET HAKAN'IN MESAJI NEYDİ?
Ebru Polat 'Ela' şarkısında dans etti; dansından sonra Ahmet Hakan'ın eleştirilerine maruz kaldı. Hakan'ın eleştirilerine kızan Polat'ın yanıtı çok sert oldu.

Hadise'nin ardından ise Ebru Polat da dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.Hadise'yi eleştiren Ahmet Hakan Ebru Polat'a da tepkisiz kalmadı ve köşe yazısında şunları söyledi:"Hadise'nin 'çünkü gözlerin ela' şarkısı eşliğinde yaptığı dansın videosunu dünkü yazımda eleştirmiştim. Benzer bir video da Yeşim Polat adlı kim olduğunu, ne iş yaptığını bilmediğim bir şahıstan geldi. Tamamen madem Hadise olay oldu... Biraz da ben olayım tilkiliğinde bir gayret bu... Kendisine şu şarkıyı armağan ediyorum: Olay olamazsın kardeşlik/ çünkü dansın tilkilik."

916565_5.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • MERKEZ BANKASI'NDAN YENİ ENFLASYON TAHMİNİ GELDİ!31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:02
  • YENİ AKIM "UYURKEN POZ VERMEK"31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:50
  • ROL İÇİN AŞIRI KİLO VERDİ!31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:48
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YAPIMCISINDAN YENİ PROJE PAYLAŞIMI!31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:39
  • TARKAN'A REKOR KONSER ÜCRETİ!31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
  • HEM KİTAP OKUDU HEM DE DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARDI31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
  • GUPSE ÖZAY'A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:14
  • TUBA'DAN NEW YORK İMAJI!31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
  • MERAL AKŞENER'DEN PARTİ REVİZYONU31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:00
  • ALİ BABACAN MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ İSTEMİYOR!31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:51
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim