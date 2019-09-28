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AHMET HAKAN SORDU: DEPREMİN DUASI OLUR MU?

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AHMET HAKAN SORDU: DEPREMİN DUASI OLUR MU?
Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan bugunkü köşe yazısında deprem duası ile ilgili yeni bir soru sordu. Sosyal medya ve internette en çok arama yapılmasına karşın deprem duası için Ahmet Hakan uyarıda bulundu.

Ahmet Hakan köşe yazısında İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5.7’lik depremin ardından internet aramalarında ve sosyal medyada gündeme gelen deprem duası ile ilgili değerlendirme yaptı. 

Ahmet Hakan köşe yazısında "Depremin duası olur mu olmaz mı" diye sordu. Hürriyet Yazarı Hakan,  köşesinde şunları söyledi: 

"Deprem anında telefonlar tıkır tıkır çalışmaya devam ediyorsa...

Binalar elden geçirilmiş ve depreme dayanıklı hale getirilmişse...

Deprem vergileri deprem için kullanılmışsa...

Sıra dua etmeye gelmiş demektir.

Böyle bir durumda dua edilir.

Hatta edilen duaya “Deprem Duası” adı bile verilebilir.

Ama hiçbir tedbir alınmadan...

Ne kadar dua edilirse edilsin, edilen duaya ne isim verilirse verilsin...

Pek bir fayda vermez.

Çünkü temel ilke, şu iki cümlede özetlenmiştir:

BİR: Tedbir kuldan...

İKİ: Takdir Allah’tan..."

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