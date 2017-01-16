Ahmet Hakan hangi ünlü güzelle birlikte?

Güneş gazetesinin haberine göre, Ahmet Hakan, Kanal D'nin ana haber bültenine çıkmaya başladığı gün aşk bombasını da patlattı...



Ahmet Hakan'ın, sosyetik güzellerden Elif Dürüst ile aşk yaşamaya başladığı öne sürüldü.

"SÜREKLİ YANLIŞ ADAMA AŞIK OLMA YETENEĞİM VAR..."

Güneş gazetesinin haberine göre, Şimdiye kadar birçok güzelle anılan Hakan, geçtiğimiz yıllarda oyuncu Perihan Ünlücan ile aşk yaşamış ve çok konuşulmuştu.

İlişki, Ünlücan’ın “Sürekli olarak yanlış adama yanlış zamanda ve yanlış yerde aşık olmak gibi bir yeteneğim var” yazması ile sona ermişti.

Ardından jinekolog Banu Çiftçi’ye evlenme teklifi ettiği kulislerde günlerce konuşulan ve aynı hafta Cihangir’de esmer bir güzel ile aşk kaçamağı yaparken görüntülenen Hakan’ın “Olan oldu artık” cümlesi eleştirilere sebep olmuştu.

1.5 AYDIR AŞK YAŞIYORLAR

Aşk hayatında ilerleyen yaşına rağmen genç isimleri tercih eden Hakan’ın yaklaşık 1,5 aydır Elif Dürüst ile sık sık Nişantaşı’nda görüldüğü öğrenildi.

Aynı semtte oturan gazetecinin daha önce de kısa sürede birden fazla kişiyle görüntülenmesi işinden çok ‘çapkın’lığıyla ön planda olmasına sebep olmuştu.

Öte yandan Hakan, birçok kez faklı simalarla Nişantaşı’ndaki evine girerken görüntülenmiş, duruma tepki göstermişti.