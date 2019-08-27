AHMET DAVYTOĞLU, TV5 KATILIYOR!

Davutoğlu'nun, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" şeklindeki sözlerine, yarın TV5'te katılacağı programda bir açıklık getireceği belirtildi.

Oda Tv'nin haberine göre; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, yeni parti kurma girişimi sürecinde AKP çevrelerinden kendisine yöneltilen suçlamalara geçen günlerde sert bir yanıt vermişti.

Davet edilmediği AKP'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri sırasında konuşan Davutoğlu, “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” demişti.

VE KONUŞMAYA BAŞLIYOR...

Davutoğlu, yarın Saadet Partisi’nin kanalı TV5'te Suat Toktaş'ın moderatörlüğünde Düşünme Vakti adlı programa katılacak.

Davutoğlu'nun söz konusu sözlerine de bu programda açıklık getireceği belirtildi.