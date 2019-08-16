AHMET DAVUTOĞLU'NUN YENİ PARTİ BİNASI GÖRÜNTÜLENDİ!

Medyafaresi.com özel haber- Yeni parti kurma hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da Beysukent'te üç kattan oluşan karargahını ilk kez FOX Haber görüntüledi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu yeni partinin hazırlıklarını yaparken, parti binasını da tuttu. Davutoğlu'nun ekim ayında kuracağı partisi için tuttuğu Ankara Beysukent’te bulunan 3 katlı bina, ilk kez FOX Haber tarafından görüntülendi. Görüşmelerini bu karargahta yapan Ahmet Davutoğlu’nun makam odası ve deri koltuğu bile hazır.