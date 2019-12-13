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Ahmet Davutoğlu Partisini Resmen Açıkladı!

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Ahmet Davutoğlu Partisini Resmen Açıkladı!
Yeni partisi için kuruluş başvurusunu dün İçişleri Bakanlığına yapan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da Bilkent Otel’de tanıtım toplantısı düzenledi.Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı.

Ahmet Davutoğlu, konuşmasında şunları söyledi:

"Yeni ümitlerle birlikte doğanlar da var aynı yıllarda kıyafeti nedeniyle bütün geleceği kararanlar da var.

Üç nesil olarak bir arada buradayız. Farklı yaşlardayız ama hepimiz genciz genç kalacağız. Farklı inançlara mensup, farklı etnik kökenlerden gelen ancak bu aziz toprakları vatan bilen bir topluluğuz. Farklı kökenlerdeniz ama hepimiz eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Arkadaşlarımızla birlikte tarihin ve milletimizin önündeyiz. Bütün baskılara ve oluşturulmaya çalışılan korku atmosferine rağmen ülkemize müreffeh bir gelecek çizmek için bir araya geldik.

Üç nesil olarak çok sancılar yaşadık çok acılar gördük ama nefrete değil sevgiye, korkuya değil ümide ayarlıyız. Geçmişe ağır yakmaya değil ortak bir gelecek kurmaya, yeni şeyler söylemeye geliyoruz. Surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Gün bizi ayıran değil bizi birleştiren politikaları konuşma günüdür. Bizi birleştiren temel ilkelerimizi paylaşmak ve bir anlamda ahitleşmek istiyoruz."

KURUCULAR KURULU 

150 kişinin yer alacağı Kurucular Kurulu'nda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eski AK Parti milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Karar Gazetesi eski yazarı ve Mavi Marmara yolcularından Hakan Albayrak, Belediye Başkanı Halil Kulak, Nihal Olçok, Bayram Zilan, İl Eminiyet eski Müdürü Mevlüt Demir, bir dönem Başbakanlık başdanışmanlığı da yapmış olan Etyen Mahçupyan gibi çeşitli alanlarda simalar yer alacak. 

PARTİNİN LOGOSU

Partinin logosunda ise yeşil renkli çınar yaprağı yer alıyor. Parti logosunun anlamı, çınar yaprağı kadimliği, kadim kültüre ve köklere bağlılığı, ilkelerinde sağlam durmayı, geleneği tasvir ediyor.

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