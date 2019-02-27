  • BIST 104.517
  • Altın 225,737
  • Dolar 5,2946
  • Euro 6,0299
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Ahmet Davutoğlu Parti kuruyor AKP'li Milletvekili ile temasta

»
Ahmet Davutoğlu Parti kuruyor AKP'li Milletvekili ile temasta
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçim sonrası yeni partiyle ilgili açıklama yapacağı iddia edildi. Partinin eylül ayında kurulacağı ileri sürüldü.

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde miting meydanında "Anlaşılan o ki, AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Beraber yola çıktığımız insanlar şimdi bizim trenden inip başka trene biniyor" ifadesini kullanmıştı.

Sözcü muhabiri Veli Toprak, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasıyla eleştirdiği ismin eski Başbakan Ahmet Davutoğlu olduğunu iddia etti. 

"Davutoğlu'nun yeni parti çalışması yaptığı ve 31 Mart'tan sonra bir deklarasyon ile açıklayacağı ifade ediliyor" diyen Toprak, devamında birtakım iddialar ileri sürdü:‘AK PARTİ İSTER YÜZDE 35, İSTER YÜZDE 55 OY ALSIN, BİZ YOLA ÇIKIYORUZ'

"Hatta Davutoğlu'nun, 'AK Parti ister yüzde 35, ister yüzde 55 oy alsın biz yola çıkıyoruz' dediği bildirildi. Yeni parti için mayıs ayında deklarasyon, eylül ayında ise kuruluş hazırlığı yapılıyor. Abdullah Gül'ün parti kurucusu olmayacağı, AKP'li eski bakanlar Ali Babacan, Mehmet Şimşek ve Nihat Ergün gibi isimlerin ise bu hareketin içinde yer alacağı öğrenildi.

Yeni Parti hareketinin, AKP'den de 10 milletvekili ile dirsek temasında olduğu da bildirildi. AKP'li eski bakan, milletvekillerinin yönetici kadrosunda yer alacağı yeni parti, mayıs ayında yayınlanacak bir deklarasyon ile kamuoyuna duyurulacak. Açıklamada, Türkiye'nin ekonomi, dış politika, eğitim, kültür ve hukuk alanında ‘çıkmaza' girdiği vurgulanacak."

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden soğuk hava uyarısı27 Şubat 2019 Çarşamba 11:53
  • Ahmet Davutoğlu Parti kuruyor AKP'li Milletvekili ile temasta27 Şubat 2019 Çarşamba 10:26
  • Ünlü sinema oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti26 Şubat 2019 Salı 18:16
  • Vatanddaşlardan Erdoğan'a doğum günü süprizi26 Şubat 2019 Salı 16:35
  • İstanbul'da toplu taşıma araçları için önemli gelişme26 Şubat 2019 Salı 15:37
  • Marketler de zararına satışlar başladı26 Şubat 2019 Salı 15:35
  • EPGİS açıkladı! Motorine ve Benzine zam..26 Şubat 2019 Salı 15:32
  • Bakan Albayrak'tan Erdoğan'a doğum günü kutlaması26 Şubat 2019 Salı 15:11
  • Bakan Soylu açıkladı.. DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu yakalandı26 Şubat 2019 Salı 12:24
  • Fatih Maçoğlu fox tv de konuştu İnternet sitesi kitlendi.. Twitter'den yorular yağdı26 Şubat 2019 Salı 11:06
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim