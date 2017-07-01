Ahmet Çakar: Gomis'in bayılma atakları midemi bulandırdı

Eski hakem ve spor yazarı Ahmet Çakar Galatasaray'ın yeni transferi Batefimbi Gomis'i, Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde sert bir dille eleştirdi.

Ahmet Çakar Galatasaray'ın yeni transferleri Gomis, Belhanda ve Maicon ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarı-kırmızılıların kağıt üzerinde 3 iyi transfer yaptığını söyleyen Çakar, Gomis'in sağlık durumuyla ilgili şüphelerini dile getirdi.

Sabah'a konuşan Ahmet Çakar'ın Galatasaray'ın transferleriyle ilgili görüşleri şöyle;

"Gomis'in bayılma atakları kulağa hoş gelmiyor"

"3 transfere baktığımızda başarılı gibi görünüyor. 3 oyuncu da ciddi kariyere sahipler ve G.Saray omurgasını bu 3 ciddi transferle tamamladı. Şimdi Sneijder sorununu çözmeliler, bir de kanatlarda daha etkili işler yapacak, defansif özellikleri de olan bir ya da iki oyuncuya ihtiyaç var. Gomis mükemmel bir backraunda sahip. Son sene performansı da çok göz alıcı fakat bu bayılma atakları midemi bulandırdı. Konuyu tam olarak bilmemekle birlikte bir sporcunun ara sıra bayılması kulağa çok hoş gelmiyor. Umarım altından başka şeyler çıkmaz."

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Gomis’in futbol oynamasına engel bir durumunun olmadığını vurgulayarak, “Yapısal bir kalp problemi yok. Ancak Gomis’in herhangi bir yerde bu bayılmaları yaşaması kuvvetle muhtemel. Yaşayacaktır da bu son derece normal” demişti.

"Üç oyuncudan biri fos çıkarsa..."

"Galatasaray için özlenen başarı mutlaka gelecek demek kolay değil. Her şey alınmış olan yeni oyuncuların performanslarına bağlı. Eğer beklenen performanslarını gösterirlerse ve performansı yüksek bir veya iki kanat beki alınırsa G.Saray da ciddi olarak yarışın içinde olur. Ama bu 3 oyuncudan bir veya iki tanesi kaba tabirle fos çıkarsa G.Saray geleceğini de kaybetmiş olur."