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Agüero Manchester City'nin tarihine geçti!

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Agüero Manchester City'nin tarihine geçti!
Agüero, Manchester City tarihine geçti.

Manchester City, Wembley'de oynanan maçta, Chelsea'yi 2-0 yenerek Community Shield Kupası’nı müzesine götürdü. Sahanın yıldızları sezona çok iyi giren Bernardo Silva, 18 yaşındaki genç oyuncu Phil Foden ve 2 kez fileleri havalandıran Sergio Agüero'ydu. City formasıyla toplam gol sayısını 201'e çıkaran Aguero, kulüp tarihinin 200 gol barajını geçen ilk oyuncusu unvanını aldı. 

Karşılaşma sonrası menajer Pep Guardiola, golcüsüne övgüler yağdırdı. Agüero'nun çok özel bir oyuncu olduğunu vurgulayan Guardiola, Phil Foden'a ise ayrı bir paragraf açtı.

18 yaşındaki oyuncunun artık Premier Lig'de daha fazla dakika almaya hazır olduğunu dile getiren Guardiola, transfer penceresi kapanmadan önce, orta sahasına bir takviye daha yapmak istediğini vurguladı. Premier Lig'de transfer dönemi, Avrupa'daki diğer liglerin aksine, Perşembe gecesi kapanacak.

 

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