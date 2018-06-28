  • BIST 96.227
  • Altın 185,232
  • Dolar 4,5956
  • Euro 5,3256
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİstanbul'u Sağanak Yağış Vurdu!

Ağrı'da kaybolan Serhat bulundu

»
Ağrı'da kaybolan Serhat bulundu
Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 25 Haziran Pazartesi günü akşam saatlerinde otomobile zorla bindirilerek kaçırılan Serhat E.nin bulunduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 15 yaşındaki bir çocuğun kaçırılması olayı ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan titiz çalışmalar neticesinde; çocuk şahsın ailesi ile husumeti bulunan şahıslar tarafından kaçırıldığı anlaşılmış ve tutulduğu adres tespit edilmiştir. Adrese yapılan operasyonda çocuk şahıs kurtarılmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen 5 şahıstan 4’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adil Seçim Platformu Özür Diledi28 Haziran 2018 Perşembe 11:06
  • Tahliye Edilen Mehmet Altan Ne Dedi?28 Haziran 2018 Perşembe 11:01
  • İstanbul'u Sağanak Yağış Vurdu!28 Haziran 2018 Perşembe 01:41
  • "Erdoğan Sayemizde Kazandı"27 Haziran 2018 Çarşamba 11:23
  • İzmir'de Korkutan Deprem!27 Haziran 2018 Çarşamba 11:20
  • Meteorolojiden Son Dakika Açıklaması: İstanbul'da yağış kaça kadar sürecek?27 Haziran 2018 Çarşamba 11:18
  • Bedelli Askerlikte Şartlar Belli Oldu Mu?27 Haziran 2018 Çarşamba 11:03
  • 26 Haziran 2018 Reyting Sonuçları27 Haziran 2018 Çarşamba 11:02
  • İstanbul'da Dolu Alarmı!26 Haziran 2018 Salı 14:21
  • İstanbul Valiliğinden Uyarı!26 Haziran 2018 Salı 14:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim