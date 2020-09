Ağır vaka artışı çok ürkütücü

Mutfaklarımızda baharat seçimleri yaparken COVID-19 enfeksiyonuna karşı faydalı olabilecek baharatları tercih etmemiz de fayda var. Tam da bu noktada “zerdeçal” yine bir numaralı baharat olarak öne çıkıyor. Zerdeçalın vücutta aşırı iltihabi yanıtlara yol açan süreçleri ve virüsün hücrelerde çoğalmasını sağlayan ana proteazı engelleyebileceğini gösteren net ve açık deliller var. Zerdeçalın hemen arkasından da “zencefil” geliyor. Zencefil de son derece güçlü bir bağışıklık destekleyicisi. Bu ikileye “çörekotu”nu da ilave etmemiz şart. Maksimum fayda için zerdeçal ve zencefilin kurutulmuş toz formlarını tercih edelim. Birer çay kaşığı yeterli olacaktır. Zerdeçalın etkinliğini arttırmak için de 1/4 çağ kaşığı toz karabiberi eklemeyi unutmayalım. Zerdeçalın ısıtılınca ve yağ ile birleşince (zeytinyağı) etkinliği daha da artacaktır. Çörekotunun yağ formunu değil de evde taze öğütülmüş halini tüketmenizi tavsiye ederim. Öğütülmüş çörekotu tohumu için günlük ölçü yetişkinler için sabah aç karnına 1 tatlı kaşığıdır.

D VİTAMİNİNİN YILDIZI PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

MUHTEMEL bir COVID-19 enfeksiyonunu önlemek ve/veya daha hafif belirtilerle atlatabilmek hepimizin ortak arzusu. Bu konuda öne çıkan doğal takviyeler arasında en çok konuşulanlar da tabii ki öncelikle C ve D vitaminleri. Bugünü COVID-19’da etkinliği art arda yayımlanan bilimsel çalışmalarla tartışılmaz hale gelen D vitaminine ayırıp, C vitaminini ayrı bir yazının konusu yapacağım. Elimizdeki net ve açık bilgi şu: Pandemide D vitamini bakımından güçlenmenin faydalarını gösteren çalışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayımlanan önemli birkaç araştırma yeniden gösterdi ki D vitamini gücümüz yerindeyse enfeksiyonu önlememiz de onu kapmamız durumunda basit ve sıradan sıyrıklarla(!) atlatmamız da kolaylaşacak. Nedenine gelince...