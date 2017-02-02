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Ağır Misafir Geldi! Almanya Başbakanı Merkel Ankara'da

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Ağır Misafir Geldi! Almanya Başbakanı Merkel Ankara'da
Almanya Başbakanı Angela Merkel,15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk kez geldi.

Almanya Başbakanı  Angela Merkel, resmi temaslarda bulunmak üzere  Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havalimanı'na saat 13.00'te inen  Merkel,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

TBMM'YE GİDECEK

Merkel, daha sonra TBMM'ye giderek darbe girişimi sırasında bombalanan kısımları ziyaret edecek.

SIĞINMACI KRİZİ GÜNDEMDE

Başbakan  Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek  Angela Merkel'in gündeminde geçen yıl  Türkiye'ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.

15 TEMMUZ'DAN SONRA İLK KEZ GELDİ

Merkel'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra  Türkiye'ye ilk ziyareti, ayrı bir önem taşıyor.

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