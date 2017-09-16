  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAErdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar'ı kabul etti

Ağaçların tepesinden Avrupa'nın zirvesine

»
Ağaçların tepesinden Avrupa'nın zirvesine
Slovenya'nın Maribor şehrinde yapılan Avrupa Gençler Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İrem Korkmaz, ''Bir yıl önce gümüş madalya kazanmıştım.

Dedesi Fevzi Korkmaz sayesinde spora başladığını belirten İrem, Doğan Haber Ajansına (DHA) spor hayatını ve hedeflerini anlattı: 

DEDEM SAYESİNDE JUDO'YA BAŞLADIM

''Benim küçüklüğüm çok hareketli geçti. Erkek gibiydim ve kimseden korkum yoktu. Ağaçların tepesinden inmeyen bir çocuktum. Amcamın çocukları spora başlayınca bende gitmek istedim fakat, annem ve babam spora başlamamı istemediler. Bende Dedeme gittim ağladım. Dedem bana çok düşkündü ve benim üzülmememi istemediğini biliyordum. Dedem sabah malzemelerini al gel dedi ve babaannemle spor salonuna gittik. Judo ile dedemin sayesinde 12 yaşında tanıştık. 8 ay sonra Türkiye şampiyonu oldum ve bugün buralardayım, ''diye konuştu

MİLLİ MARŞIMIZI DİNLETMEK ÇOK BÜYÜK BİR KEYİF

Bu şampiyonlukla hedeflerime ulaştım ve istersem bu sporu bugün bırakırım ama 2020 hayalim var diyen Korkmaz: ''Çok zor bir spor yapıyoruz. Besyo öğrencisiyim ve bu şampiyonluktan sponra istersem sporu bırakabilirim ama ben bu kadar zorlukları çektim. Şimdi bırakmak olmaz diyerek 2020 hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. İnşallah ulaşacağım diye düşünüyorum. 2018 yılında olimpiyatlar için puan maçları başlayacak ve hedefime ulaşacağıma inanıyorum. Judo bir futbol gibi görselde ve yazılıda pek yer almıyor. İnşallah gereken ilgi gelecek için amatör bıranşlara verilir. Tüm arkadaşlarımla çok özverili bir spor yapıyoruz. Umarım gereken duyarlılık gösterilir. Bayrağımızı kürsüde gördüğüm zaman çok heyecanlanıyorum. Milli marşımızı dinletmek ise çok büyük bir keyif benim için.'' ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rize-Artvin Havalimanı için deniz dolgusu başladı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:54
  • Fakıbaba'nın açıklamasıyla ilgi arttı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:44
  • Ağaçların tepesinden Avrupa'nın zirvesine16 Eylül 2017 Cumartesi 15:39
  • 'Referandum iptal edilsin'16 Eylül 2017 Cumartesi 15:35
  • 'Üreticinin elindeki bütün fındığı alacağız'16 Eylül 2017 Cumartesi 15:32
  • Büyük operasyonda 74 gözaltı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:27
  • 'Boğma telli' tweet olayını anlattı16 Eylül 2017 Cumartesi 15:22
  • Kutlamada faciadan dönüldü16 Eylül 2017 Cumartesi 15:15
  • Göz yaşartan kare16 Eylül 2017 Cumartesi 15:12
  • 'İntihar oyunu' Mavi Balina15 Eylül 2017 Cuma 17:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim