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Afrin'in Şeran Beldesi de teröristlerden temizlendi

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Afrin'in Şeran Beldesi de teröristlerden temizlendi
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 46'ncı gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 872 oldu. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Şeran Beldesi de t

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen 20 Ocak günü Türkiye'nin sınır hattı ile bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait hedeflerin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesiyle sürdürülen harekâtın başından bu yana, 95'i son 24 saatte olmak üzere toplam 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ŞERAN BELDESİ DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Şeran Beldesi de teröristlerden temizlendi.

Son günlerde çevresindeki köy ve stratejik noktaların alınmasıyla TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin hedefine aldığı Şeran Beldesi'ne yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Çatışmaların ardından Şeran Beldesi öğle saatlerinde terör unsurlarından arındırıldı. Afrin kırsalında Bülbül, Raco ve Şeyh Hadid'in ardından Şeran kurtarılan dördüncü belde oldu.

 

 

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