Afrin'den Kahreden Haber: 8 Şehit

SURİYE’nin Afrin kentine düzenlenen Zeytin Dalı harekatında en çok şehit dün verildi. Harekatın 15. gününde 8 Mehmetçik şehit oldu.

TSK’dan yapılan art arda bilgilendirmeler yürek dağladı. İlk açıklamada Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın (25) Afrin’de PKK-PYD’li teröristlerle çıkan çatışmada, Ahmet Bayram’ın (27) ise Kilis Süngütepe köyü hudut karakoluna düzenlenen roketli saldırıda şehit olduğu ifade edildi.

TANK İSABET ALDI

TSK’dan öğle saatlerinde yapılan açıklamada bir tankın terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu isabet aldığı bilgisi yer aldı. Tankın yanındaki bir askerin şehit olduğu ifade edilen açıklamada “Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır” denildi.

TANKTAKİ 5 ASKER ŞEHİT

Akşam saatlerinde ise aralarında Uzman Çavuş Halil İbrahim Akgül (26), Uzman Çavuş Ufuk Aktağ (29), Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) ve er Nurullah Secen’in (22) içinde bulunduğu tanktaki toplam 5 askerin şehit olduğu açıklandı: “Bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tanktaki 5 kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” Bugün 8 askerin şehit düştüğü Zeytin Dalı harekatında toplam 13 Mehmetçik şehit oldu.

BİR ACI DA HAKKARİ’DEN

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat’ta PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

PYD/PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Kilis’in Suriye sınırında konuşlu TSK birliklerinin, Darmık Dağı eteklerindeki bazı köylerde tespit ettiği mevzi ve sığınaklar, tank birlikleri tarafından imha edildi.