  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATSK'dan Operasyonun 15'inci Gününde Açıklama

Afrin'den Kahreden Haber: 8 Şehit

»
Afrin'den Kahreden Haber: 8 Şehit
SURİYE’nin Afrin kentine düzenlenen Zeytin Dalı harekatında en çok şehit dün verildi. Harekatın 15. gününde 8 Mehmetçik şehit oldu.

TSK’dan yapılan art arda bilgilendirmeler yürek dağladı. İlk açıklamada Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın (25) Afrin’de PKK-PYD’li teröristlerle çıkan çatışmada, Ahmet Bayram’ın (27) ise Kilis Süngütepe köyü hudut karakoluna düzenlenen roketli saldırıda şehit olduğu ifade edildi. 

TANK İSABET ALDI

TSK’dan öğle saatlerinde yapılan açıklamada bir tankın terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu isabet aldığı bilgisi yer aldı. Tankın yanındaki bir askerin şehit olduğu ifade edilen açıklamada “Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır” denildi. 

TANKTAKİ 5 ASKER ŞEHİT

Akşam saatlerinde ise aralarında Uzman Çavuş Halil İbrahim Akgül (26), Uzman Çavuş Ufuk Aktağ (29), Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) ve er Nurullah Secen’in (22) içinde bulunduğu tanktaki toplam 5 askerin şehit olduğu açıklandı: “Bugün Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tanktaki 5 kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” Bugün 8 askerin şehit düştüğü Zeytin Dalı harekatında toplam 13 Mehmetçik şehit oldu. 

BİR ACI DA HAKKARİ’DEN

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Güven Dağı’ndaki askeri üs bölgesine 1 Şubat’ta PKK’lı teröristlerin saldırısında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. 

PYD/PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Kilis’in Suriye sınırında konuşlu TSK birliklerinin, Darmık Dağı eteklerindeki bazı köylerde tespit ettiği mevzi ve sığınaklar, tank birlikleri tarafından imha edildi.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Skandal karar!02 Şubat 2018 Cuma 15:23
  • Kuzey Irak'a hava harekatı02 Şubat 2018 Cuma 11:06
  • Teröre Büyük Darbe02 Şubat 2018 Cuma 11:04
  • TSK O rakamı açıkladı01 Şubat 2018 Perşembe 11:37
  • 43 İlde FETÖ Operasyonu01 Şubat 2018 Perşembe 11:36
  • FETÖ Şüphelisi Astsubay Gemide Gözaltına Alındı01 Şubat 2018 Perşembe 11:27
  • 8 ilde 12 askere FETÖ'den gözaltı kararı31 Ocak 2018 Çarşamba 14:15
  • Flaş... Flaş... TSK'dan Afrin Açıklaması31 Ocak 2018 Çarşamba 14:14
  • Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü31 Ocak 2018 Çarşamba 14:14
  • Harekatın 12'inci Günü31 Ocak 2018 Çarşamba 13:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim