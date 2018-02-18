"Afrin'de Zafer Yakın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nda her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıldığını belirterek, "Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. Kongrenin yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençler, inşallah Genelkurmay Başkanımız Afrin'e çağrı yaptığı zaman önce ben gideceğim, sonra siz geleceksiniz. Ne diyorduk? Beraber yürüdük biz bu yollarda. Biz hep sabrettik. Sınırlarımızda haddinizi bilin. Bizi Hatay'da, bizi Kilis'te, Mardin'de rahatsız ediyorsunuz, haddinizi bilin. İçerideki teröristlerden 40 yıl çok çektik. Ama bu sabrın bir sonu vardı. Bıçak kemiğe dayandı. İçerideki teröristler, Suriye'deki teröristlerle birleşti. Bir de utanmadan, sıkılmadan Kürt kardeşlerimizi istismar ettiler. Bizim mücadelemiz teröristlere karşı" dedi.

'BİZE TOPRAKLARIMIZ YETER'

"Her geçen gün zafere biraz daha yaklaşıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Unutmayın, sabreden kimse, zafere ulaşacaktır. Zafere daha yakınız. Şu anda gece gündüz demeden Mehmedimiz dağ, taş, tepe yürüyor. Bu sabah sayı yaklaşık 1600'e ulaştı etkisiz hale getirilenler. 30 kadar Mehmetçiğimiz, 60 küsur ÖSO'dan olmak üzere şehidimiz var. Yine şu an itibariyle 300 kilometrekarelik alanı aşmış vaziyetteler. Cerablus'ta, El Bab'da nasıl neticeye ulaşıldıysa Afrin'de de, İdlib'de de, Münbiç'te de hedefe ulaşılacaktır. Biz kardeşlerimizin topraklarına yerleşmesini istiyoruz. 3.5 milyon Suriyeli kardeşimiz evlerine dönsün istiyoruz. Bizdeki çadırlarda değil, kendi topraklarında onlara evler yapalım. Bunun için gayret ediyoruz. Yoksa bizim Türkiye olarak, kardeş Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Bize topraklarımız yeter. 18 milyon kilometrekarelik topraklara sahipken, 780 bin kilometrekareye düşmüşsek de buna hamdediyoruz. Er ya da geç Afrin operasyonu bitecek. Ama süresi ne kadardır, takvim veremem."

'SENİN DEVLETİN PENSİLVANYA MI?'

FETÖ yargılamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neymiş, paralel devletmiş. FETÖ senin devletin Pensilvanya mı? Sen adamlarını al, Pensilvanya'da yaşa. Bunlar bedelini ödüyor. Bazıları bize geliyor, acınası haller yapıyor, 'Benim oğlumun suçu yok' diyorlar. Türkiye yargı devleti. Zaten çıkar. Acırsanız, acınacak hale gelirsiniz. Bunlar millete zulmettiler. Parçaladılar, böldüler, sonra da kaçıp gittiler. Gelemiyorsun, niye? Korkaksın, korkak. Suçlusun. Korkaklar zafer anıtı dikemezler" dedi.

'İHANETLERİ, YALANLARI, RİYAKARLIKLARI UNUTMAYACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Afyonkarahisar'daki 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi fersah fersah ileriye taşıdıklarını söyledi. Son 4-5 yılda yaşananların eski Türkiye'nin başına gelmesi durumunda hallerin harap olacağını dile getiren Erdoğan, bu eski Türkiye'yi milli gelirde dünyanın 17'nci büyük ülkesi haline getirdiklerini aktardı. Afyonkarahisarlılara müjdelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afyonkarahisar, büyükşehir olma sınırına gelmiştir. Doğumlar artarsa 2019'da büyükşehir olur, ama taşıma ile olmaz. En geç bir seçim sonra Afyonkarahisar'ın büyükşehir olarak yoluna devam edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

'KIZILELMA BELİRLİ BİR NOKTA DEĞİL, SONSUZLUKTUR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de Mehmedimizle birlikte yürüyoruz. Korkaklar zafer anıtı dikemezler, bu böyle biline. Mehmedim 'Hedefim Kızılelma' diyor. Yanlış anlaşılmasın, Kızılelma belirli bir nokta değildir, sonsuzluktur. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Son nokta şehadettir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabalağın 'Reis bizi Afrin'e götür' diye seslenmesine, "Şu anda sıkıntı yok, olduğu takdirde bizler de başkomutan olarak beraber gideriz" diye yanıtladı.

'SİNSİLİKLERİ DE UNUTMADIK'

Recep Tayyip Erdoğan, halen önceliklerinin meseleleri konuşarak, müzakere ederek, karşılıklı hassasiyetleri ve çıkarları gözeterek çözmekten yana olduğunu söyledi. Bu yöntemin tüm ülkeler için geçerli olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu sabah itibariyle 1595 terörist etkisiz hale getirildi. 31 Mehmedimiz, 60 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) olmak üzere toplam 91 şehidimiz var. Biz ne karnından konuşanlardan ne lafı eğip bükenlerden olacağız. Dost acı söyler prensibiyle doğru bildiklerimizi muhataplarımıza ifade ettik. Açık sözlü olduk, bize de açık sözlü olunmasını istedik. Geçmişte bazı konularda halen İran'la, Irak'la, Rusya'yla, ABD ile, Avrupa ülkeleriyle çeşitli anlaşmazlıklarımız, çeşitli görüş ayrılıklarımız olmuştur. Bunları Allah'ın insanlara en büyük lütfu olan akılla, diyalogla, konuşmayla hepimiz çözdük. Ne zaman bu meseleler siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde çatışmaya yol açtıysa hep birlikte bedel ödedik. Konu çok daha ciddi çatışma alanlarına taşındıysa bunun bedeli gelecek nesillere sâri şekilde ortaya çıkıyor. Lozan'daki kazanımları ve kayıplarımızı unutmadık. İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası toplumla bütünleşme adımlarımızı unutmadığımız gibi bizi önce oyalayan ve sonra dışlayan sinsilikleri de unutmadık. Bugün de yürüttüğümüz mücadelede bize verilen destekleri, yapılan gizli açık ihanetleri, söylenen yalanları, sergilenen riyakarlıkları da elbette unutmayacağız."

'YUMRUK VE TOKAT KAÇINILMAZDIR'

Devletler arasındaki ilişkilerin mutlak dostluk veya mutlak düşmanlık değil, ortak çıkarlar üzerine bina edilmesi gerçeğinden hareket ettiklerini belirten Erdoğan, "Bizimle ortak bir gelecekte yürümek isteyenlere ellerimiz daima açıktır. Geleceğimizi karartmak isteyenlere ise aynı ellerin yumruk ve tokat olması kaçınılmazdır. Herkes ettiğini bulacaktır. Biz hep iyilik ettik, iyilik peşinde koştuk. Kendimizle birlikte tüm kardeşlerimizin iyiliğini istedik. Bize tuzak kuranların da kendi tuzaklarına düşeceğine inanıyoruz. İyi niyetli olmak hazırlıksız olmak demek değildir. En iyisini umacak ama en kötüsüne hazırlıklı olacağız" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan'a, yerel kıyafet giyen kadınlar çeşitli hediyeler takdim etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE'Yİ 3 KAT BÜYÜTTÜK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'dan sonra Eskişehir'de partisinin il kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikent Spor Salonu'ndaki kongre öncesinde salonun önünde bekleyen kalabalığa hitaben konuşma yaptı. Erdoğan şunları söyledi:

"Yola çıkarken ne demiştik: 'Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece'. Az önce Afyon'daydık. Ve Afyon'dan yola çıkmıştık. Tıpkı Kocatepe'ye çıkar gibi çıkmıştık. Şimdi de aynı şekilde bu yola çıkıyoruz. Ve Eskişehir inşallah Mart 2019'da bu değişimi gerçekleştirecek. Tüm ilçelerde gerçekleştirdiğimiz gibi Büyükşehir'de de gerçekleştirecek. Bakınız ekonomide attığımız adımlar ortada. Türkiye'yi 3 kat büyüttük. 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. IMF'ye 23.5 milyar dolar vardı, şimdi sıfırladık, onlar bizden borç istiyor. 5 milyar euro borç istediler; arkadaşlar sordu 'Verelim mi?' 'Verin' dedim. Fakat baktılar ki bu Türkler kararlı, istemediler. Çünkü veren el, alan elden üstündür. Merkez Bankası 27.5 milyar dolar rezerve sahipti, hamdolsun şimdi 120 milyar dolar. Büyüyoruz. Düşünün 25 havalimanı vardı, şimdi 57 havalimanı var. Nereden nereye. Ve ilk yüksek hızlı treni biz yaptık biz. Cumhuriyet tarihinde bu bize nasip oldu. İlk olarak da Eskişehir'e. Şimdi her tarafa dağılıyoruz. Daha iyi olacak. Modern Türkiye'ye ne layıksa bunu yapıyoruz. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor."

Türkiye nüfusunun 81 milyon olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, en fazla öğretmen atamalarının da kendileri döneminde yapıldığını söyledi. Erdoğan, "Arka arkaya atamalar geliyor. Bizim dönemimizde yapılan atamalar hiçbir dönemde yapılmadı. Gene gelecek inşallah. Bakın 75 kişilik sınıflarda okuduk. Şimdi 30 kişilik sınıflar nerdeyse yok gibi. Daha aşağısı var. Ve biz öğretmenlerimizi atayarak yola devam ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde ortalama ne biliyor musunuz? 23. Nereden nereye. Artık sıralarımızın üzerinde kitaplarımız var mı, var. Ücretsiz olarak var mı var. Biz kitap kırtasiye dükkânlarının önünde kuyruğa girerdik, kitabımızı bulamazdık. Teksir kağıtlarla biz ders okuduk. Nereden nereye geldi" diye konuştu.

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nın zaferle sonuçlanacağını ifade eden Erdoğan, "Mehmedimiz, ne dediler, 'Düğüne gidiyoruz'. Bizim için o yollar adeta düğün yoludur. Şu anda da büyük bir mücadele; sabah itibarıyla 1595 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 Mehmetçiğimiz ve 60 kadar Özgür Suriye Ordusu'ndan kardeşlerimizle yaklaşık 91 şehidimiz var. Allah'ın izniyle zafer her an daha yakın. Tereddüt etmiyoruz, imanımız var. İnanıyoruz. Bu teröristler karşısında bu inançlı askerimiz, inançlı Mehmedimiz, bu imanlı milletimizin dualarıyla zaferi kucaklayacak" dedi.

'BU MİLLET DARBE HEVESLİLERİNE İZİN VERMEYECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikent Spor Salonu'nda düzenlenen Ak Parti Eskişehir 6'nci İl Olağan Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, milletin Adnan Menderes'i ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmadığını belirterek şunları söyledi:

"Eskişehir'in değerleri olan Şeyh Edebali'yi, Hoca Nasreddin'i, Seyit Gazi'yi, Aziz Mahmut Hüdai'yi, Hasan Polatkan'ı, Gün Sazak'ı rahmetle yâd ediyorum. Demokrasinin şehri Eskişehir'de bundan 70 sene önce, 1948 senesinde ilk mitingini Çifteler'de yaparak demokrasi mücadelesini başlatan, ömrünü milletine hizmete adayan Adnan Menderes'i de tanzim ve şükranla yâd ediyorum. Bu millet Menderes'i ve hizmetlerini hiçbir zaman unutmadı ve unutmayacak. Elbette bu millet darbe günü sevinç naraları ile sokaklarda nümayış yapanları da unutmayacak. İnşallah bu millet, siyasetçilerini, ülkeye hizmet aşkı ile yanan idarecilerini, bir daha darbe heveslilerine izin vermeyecek. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi gerekirse canı pahasına, 251 evladı pahasına meydanı cuntacılara bırakmayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında "Dünya 5'ten büyüktür. Bunu bilenler biliyor ama bilmeyenler de bilecek. Dünya 5'ten büyüktür" dedi.

'BURALARA YAN YATARAK GELMEDİK'

Eskişehir ile birlikte büyükşehir kongrelerini başlattıklarını, bugüne kadar 54 il kongresini tamamladıklarını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu süreçte durma duraksama, rehavete kapılma lüksümüz yok. Şunu diyebilirsiniz, Sayın Cumhurbaşkanım, Genel Başkanım artık bunu bilmeyen mi var? Öyle demeyin. Siz herkes bilir zannedersiniz ama maalesef bu yapılanların hepsi unutuluyor. Hatta hani o yüksek hızlı trenimiz var ya bunun bile Ak Parti iktidarı veya Ak parti hükümeti tarafından yapıldığını bilmeyenlerin olduğunu da size söyleyebilirim. Var, çok. Bizim yapacak çok işimiz var, çok. 25 havalimanı, 57 havalimanı oldu. Biz yaptık, hâlâ yapıyoruz, yapacağız. İstiyoruz ki hemen evinden çıksın 15 dakikada, yarım saatte havalimanına varsın, oradan da uçağına binsin, gideceği yere gitsin. Türkiye'yi bu hale biz getirdik. Düşünün bütün bunlar yapılırken, niye yaptık bunları, modern Türkiye için bu gerekliydi de onun için yaptık. Modern Türkiye'yi inşa edeceksek, hani bunlar Atatürkçüyüz diyorlar ya, Atatürkçü isen muasır medeniyetler seviyesine yükseltmek için ne yaptınız söyleyin bakalım. Bunların dikili bir taşı var mı acaba, yok. Ama bizim evvelallah eserlerimiz çok. İşte muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak mı? Bak buradan dünyaya sesleniyorum. Dünyada bir numaralı havalimanını biz yapıyoruz biz, hamdolsun. Şu anda, önümüzdeki yıl değil, bu yılın sonuna kadar yılda 150 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız inşallah açılıyor. 2023'te bu sayı 200 milyona çıkacak. Buralara durup dururken gelmedik, yan gelip yatarak gelmedik. Çalıştık, azmettik, koşturduk."

'KOLTUĞA YAPIŞANLARDAN OLMADIK'

Siyaseti ikbal kapısı olarak görmediklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hizmet vesilesi daha önemlisi istiklal ve istikbal mücadelesi olarak görüyoruz. Bu hareket hiçbir zaman koltuk hırsına, makam ve mevki sevdasına dönen bir hareket olmadı. Biz Ana Muhalefet'in başındaki zat gibi 9 seçim kaybetmesine, görevde bulunduğu her sene seçim hezimeti sığdırmasına rağmen koltuğa yapışanlardan olmadık. Tüm makamlar geçicidir, fanidir, milletimizin bize birer emanetidir. Biz makama insana, insanlığa, vatandaşlarımıza hizmet götürme aracı olması dışında hiçbir anlam yüklemedik. Makam hırsı olanlar, makamlara hizmet kapısı olarak değil de rant kapısı olarak bakanlar bu kutlu çatının altında asla barınamazlar. Bunun için sürekli kendimizi yeniliyoruz. Hak ve halk katında hesap vermeden önce nefsimizi hesaba çekiyor, tespit edebildiğimiz kadarıyla eksiklerimizi, yanlışlarımızı telafi ediyoruz" diye konuştu.

'OSMANLININ TOKADINI ATARIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de AK parti İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bu tarihi süreçte Türkiye'nin kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya ihtiyacı var. Ben şu anda milletimde bunu görüyorum. Mehmedimiz ne diyor? 'Düğüne gidiyoruz' diyor. Birileri Afrin'e gitmeyi lüks görebilir, 'Afrin'e inmeyin' diyebilir. Birileri hala oralarda barış rüzgarları estireceğini zannedebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki bize saldıranlara karşı kusura bakmayın, biz Osmanlı tokadını atarız. O bana saldıracak, o bize saldıracak. Kilis'te öyle mi? Hatay'da.100'e yakın kardeşimiz şehit olacak, biz ne diyeceğiz? öbür yanağımı da uzatacağım 'gel bu yanağa da vur.' Yok öyle bir şey. Biz Osmanlının tokadını atarız. Aynı şeyi nerede yaptık? Cerablus'ta, El Bab da yaptık şimdi de burada yapacağız. Üç buçuk milyon Suriyeli vatandaşımızı kendi topraklarına döndüreceğiz. Gün ülkemizin geleceğini günlük siyasi mülahazaların önüne koyma günüdür. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Milletimiz bizden ülkemizi hedefleriyle, idealleriyle buluşturmamızı bekliyor. Kalbini bize yöneltmiş, yönünü bize dönmüş, umudunu bize bağlamış milyonlarca kardeşimiz Türkiye'nin başarısı için gece gündüz dua ediyor."

MÜZENİN TEMELİNİ ATTI

AK Parti İl kongresinin ardından Çankaya Mahallesi'ndeki Ekin Düğün Salonu'nda bir çiftin nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra işadamı Erol Tabanca tarafından yaptırılacak olan Odunpazarı Modern Müzesi'nin temeli attı. Erdoğan temel atma töreninde şöyle konuştu:

"Başbakanlık dönemimden beri, prensip olarak temel atma törenlerine iştirak eden bir insan değilim. Sadece açılış törenlerine katılıyorum. Çünkü temel atmaların bizim geçmişimizde biliyorsunuz çok garip bazı tecellileri olmuştur. Temeller atılmıştır, atıldığı yerde kalmıştır. Dedik ki biz öyle yapmayacağız. Biz temeli arkadaşlar atsın biz de açılışmalara gideriz. Tabu bunun istisnaları da olmuyor değil. İstisnaları da oluyor. İşte bugün de öyle bir istisna vesilesiyle bir aradayız. Ülkemizin en önemli kültür insanlarından biri olarak gördüğüm Nabi Avcı hocamızın özellikle teşvikleriyle hayata geçirildiğini bildiğim bu mezenin şimdiden şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu müzeyi Eskişehirimize kazandıracak olan Polineks Holding'in yönetim kurulu başkanı Erol Tabanca ülkemin sanat hayatına yaptıkları bu katkı sebebiyle teşekkür ediyorum. Ülkemizde özel müzecilik maalesef olması gerektiği yerde değildir. Eskişehir'de yaklaşık 30 milyon dolarlık bir maliyetle böyle bir eserin ortaya çıkıyor olmasına büyük önem veriyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı müzelerimizin ziyaretçi sayısı bir ara 30 milyona yaklaşmıştı. Bu sayı son yıllarda turizm sektörünün yaşamış olduğu sıkıntılı dönem sebebiyle 20 milyona geriledi. İnşallah bu yıldan itibaren yeniden 30 milyonun üzerine doğru bir yükselişin yaşanacağına inanıyorum. Özel müzelerimizin ziyaretçi sayıları ile ilgili bir istatistik olmamakla birlikte arzu etiğimiz rakamın gerisinde olduğu aşikardır. "