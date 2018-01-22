Afrin'de Temizlik Zamanı!

Mehmetçik dün Suriye sınırını geçerek Afrin’e kara harekatı başlattı... Bölge, ABD’nin maşası olan PKK-YPG ile IŞİD’den temizlenecek. Top ve tanklarımız bölgenin Kandil’i olarak bilinen ve tünellerle depoların bulunduğu Parsa Dağı’nı yerle bir etti... YPG

Mehmetçik dün sabah 11.05'te, kontrolündeki Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçler ile Gülbaba mevkiinden Suriye'ye girdi. YPG'li hainler çil yavrusu gibi dağıldı… Sivil halka bir şey olmaması için özel hassasiyet gösteren askerlerimiz, hainlerin inlerini başlarına yıktı. Zeytin Dalı Harekatı'na muhalefet ve NATO'dan tam destek geldi…

Operasyonun 3. gününde dakika dakika yaşananlar…



10:30 / ÖSO güçlerinin ele geçirdiği köy sayısı 11’e yükseldi.

05:00 / Azez’de ÖSO İle YPG arasında çatışma çıktığı bildirildi. ÖSO gruplarından Ceyşul Şimal’dan alınan bilgilere göre, ÖSO’ya bağlı bazı gruplar Bursayye cephesinde harekete geçti.

01:20 / Afrin’e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk silahlı Kuvvetleri, YPG’ye ait hedefleri, hava kuvvetleri ile karadan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile vurdu. Askeri kaynaklar ÇNRA’ların bu operasyonda hedeflerin imha edilmesinde önemli başarılar kazandığını belirttiler.

HEDEFLERİ VURA VURA GİDİYORLAR

Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'nın ikinci gününde 5 kilometrelik alanı ve 9 köyü PKK'lılardan temizledi. TSK terör yuvalarını hem karadan hem de havadan vurdu.

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin kontrolü altında olan Afrin'in temizlenmesine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önceki gün başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı” tüm hızıyla sürüyor.

Önceki gün obüs atışları ve hava saldırılarıyla start alan harekatın ikinci gününde, Hatay'ın Hassa İlçesi'ne konuşlandırılan toplar, Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar, PYD'li militanların yuvalandığı gözlem noktalarını yerle bir etti. Afrin ve çevresi yoğun ateş altına alındı. Bu kapsamda 153 hedef başarıyla imha edildi.

Dün sabah saatlerinde ise TSK komutasındaki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), öncü birlik olarak Kilis'in Gülbaba Kasabası'ndan Suriye'ye girerek kara operasyonu başlattı. Özel Kuvvetler ile Bordo Bereliler de harekata katıldı.