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Afrin'de 8 Şehit

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Afrin'de 8 Şehit
Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 8 güvenlik görevlisinin şehit, 13 askerin de yaralı olduğunu açıkladı.

Hatay'ın Hassa ilçesinin karşı tarafına düşen Afrin kırsalındaki Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde, saat 14.00 sıralarında, güvenlik güçleri ile PYD/YPG'li teröristler arasında çatışma çıktı. Ağır silahlarla saldırıda bulunan 23 terörist, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

TÜNELLERDEN SALDIRDILAR

Terörist grubu etkisiz hale getiren güvenlik güçlerinin ele geçirmek için ilerlediği Kel Tepe bölgesinde bulunan tünellerden 80-100 kişilik terörist grubu çıktı. Tünellerden çıkan teröristler, ellerindeki ağır silahlarla PÖH, JÖH ve koruculardan oluşan timlere saldırmaya başladı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle başlayan ve şehitlerin olduğu çatışmada bazı askerler yaralandı.

HELİKOPTER İSABET ALDI

Çatışma bilgisi üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, teröristlerin bulunduğu Kel Tepe bölgesi sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Bu sırada hava desteği ve yaralıların tahliyesi için havalanan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. Teröristlerin saldırısında bir helikopter isabet alınca iniş yapamayarak geri çekildi. Bunun üzerine havalanan jetler teröristlerin bulunduğu tepe bölgesine hava bombardımanı düzenledi. Uçakların bombalamasının ardından bölgeye inen helikopterler durumu ağır olan yaralıları tahliye ederek Hatay ve ilçelerindeki hastanelere taşıdı. Durumu daha iyi olan yaralılar ise araçlarla sınır hattına taşındı ve ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

 

TSK: 8 ŞEHİT, 13 YARALI

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Afrin kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Genelkurmay Başkanlığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 3 güvenlik görevlisinin daha şehit olduğunu açıkladı. Böylece şehit sayısı 8'e, yaralı sayısı ise 13'e ulaştı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan ikinci açıklamada şöyle denildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Bu arada çatışmaların yoğun olduğu harekatta yaralanan askerler, Suriye'nin Afrin bölgesinden alınarak ambulanslarla Hatay'daki hastanelere getirildi.

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