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Afrin Şehidine Veda

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Afrin Şehidine Veda
Şehit Astsubay Musa Özalkan'ın tabutu başında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit astsubayın 'Telafer vasiyeti'ni hatırlatarak "Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. Onu da yerin

Afrin operasyonundaki ilk şehidimiz Astsubay Musa Özalkan için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Bahçeli de katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından şehidin tabutunun başında konuşut ve terörle mücadelede kararlılık mesajları verdi.

Cenaze namazının ardından şehidin tabutunun başında konuşan Erdoğan, “Bu opearasyon YPG-PKK gibi DEAŞ gibi bir terör örgütüne yönelik operasyondur. İnşaallah milletimiz, ÖSO birlikte zafere ulaşmak suretiyle kazanacaktır. İnancımız tamdır.” dedi.

ŞEHİDİN VASİYETİNİ HATIRLATTI

Şehit askerin “şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla Telafer’deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılması” vasiyetini hatırlatan Erdoğan “Biz bu noktada evladımızın inşallah bu vasiyetini zaten Türk milleti olarak biz kendimiz hallederiz. Onu da yerine getiririz.” diye konuştu.

 

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