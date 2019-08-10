AFRİN MEKTUBUNA, SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Afrin harekâtının yanlış bir politika olduğunu savunan mektubun ifade özgürlüğü olduğunu belirtti.

Medyafaresi.com'un haberine göre;

TSK’nın 2018’de Suriye'nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na karşı çıkarak harekâtın "Daha büyük sorunlar ve yıkım" getireceğini ifade ettikleri mektup nedeniyle 170 siyasetçi, aydın ve sanatçı hakkında açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Kararda, Türkiye’nin Afrin’e yönelik askeri müdaheleye girişmesinin yanlış bir politika olduğunu savunan mektubun ifade özgürlüğünün sınırlarına tecavüz etmediği ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçunu oluşturmadığı belirtildi.