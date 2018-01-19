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Afrin Harekatının Detayları Belli Oldu

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Afrin Harekatının Detayları Belli Oldu
Afrin harekatı için tüm planların hazırlandığı, özel eğitimli askerlerden oluşan iki tugayın katılacağı harekatta Mehmetçik'e 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in kumanda edeceği belirtildi.

Yeni Şafak'ın aktardığı habere göre, Afrin harekatında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen ve çoğu özel eğitimli personelden oluşan yaklaşık iki tugay büyüklüğünde askeri personel görev alacak.

Afrin harekatının Fırat Kalkanı'ndan farklı özelliklere sahip olduğu belirtildi. Fırat Kalkanı'nda terör örgütü IŞİD'e yönelik süpürme harekatı icra edilirken, Afrin'de ise PKK/PYD'ye ‘kuşatma harekatı' uygulanacağı kaydedildi.

 

Habere göre Afrin harekatı, coğrafi şartlar açısından da Bab'dan farklı olacak. Azez-Cerablus-Bab ekseninde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, bölgenin uygun arazi yapısı dolayısıyla zırhlı kuvvetler ağırlıklı olarak gerçekleştirilmişti. Ancak Afrin, daha sarp, kayalık ve ağaçlık bölge olduğu için harekat ‘hava destekli kara harekatı' olarak planlanıyor.

Dolayısıyla harekatta daha çok komando, özel kuvvet ve piyade birlikleri görev alacak. Özellikle silahlı İHA'ların daha faal kullanılması planlanıyor. Sınır bölgelerindeki zırhlı birlikler ise daha çok ‘uzaktan destek' görevi icra edecek.

Harekatı 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel yönetecek. Temel, gerek İdlib'de kontrol noktaları kurulması çalışmalarını gerekse Afrin için yürütülen hazırlıkları bizzat sevk ve idare ediyor.

 

 

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