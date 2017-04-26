Adnan Atilla / Siyaset

AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ’NE ALKIŞLAR

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21. Afife Tiyatro Ödül Töreni,çağdaş Türkiye’nin vitriniydi.Etkinlikte,başta aday olan oyuncular ve yakınlarıyla farklı sektörlerden davetliler özenli kıyafetleriyle göz alıcıydılar.Davetlileri kapıdan itibaren konukları kıskandıracak görevliler karşıladı.Salonda ellerinde polaroid makinalarıyla genç kızlar anlamlı geceye renk kattılar.Bu yılki Afife Tiyatro’da,ilk defa düzenlenen ödül töreni sonrası parti ise eşsizdi.Samimi havadaki partide şarkı söyleyen tiyatrocuların performansları görmeye değerdi.Özge Borak’la balet olan babası Selçuk Borak müthiş bir gösteri yaptılar.Özetle kusursuz bir sahne arkası organizasyon vardı bu yıl da.

KORHAN ABAY ŞAŞIRTTI

Saat 20.00 de başlayan Afife Tiyatro Ödül Töreni’ni,gecenin artık kanıksanan yüzü olmuş Korhan Abay sunması için anons edildiğinde biz konukları bir sürpriz bekliyordu.Abay TRT geleneği ve tiyatroculuktan gelme deneyimiyle sunumunu tatlı bir akış içinde yapardı.Yeri gelir sahnede parende bile atardı;ama ciddiyeti ve akışa bağlılığını koparmazdı.

Korhan Abay 21.Afife Tiyatro ödül töreninde, izleyicilere bir sürpriz yaparak yerini gençlere bırakacağını açıkladı.Artık zamanının gelip geçtiğini ve ülkemizde birilerinin koltuk sevdasından yerini gençlere terk etmediğini söyledi.Bunu da bir videoyla ekrana getirip mizahi bir dille kendisi kendisiylevicdanıyla konuşuyormuş gibi ilginç bir diyalogla anlattı.Salondakiler mesajın nereye gittiğini anladıkları için Korhan Abay’ı coşkunca alkışladılar.Bence 21.Afife Tiyatro Ödülleri’nin en anlamlı anı buydu!

SUNUCULUK KOLAY İŞ DEĞİLDİR

Abay yeni sunucu olarak Ayça Varlıer’i anons edip görevi ona devrettikten sonra ne yazık ki mükemmel bir sahne hakimiyeti göremedik.Varlıer yıllardır tiyatro,sahne ve film sektöründe olmasına rağmen diline pelesenk yaptığı çok heyecanlıyım repliği ile salondaki misafirleri bir süre sonra dışarı kaçırdı.Tatlı bir ciddiyetle olması gereken sunumkesinlikle iyi niyetli ama yerini laubali ve derinliği olmayan cümlelere bırakınca canım atmosfer sıkıcı hale geldi! Bu arada hazırlanan videolar da gereğinden fazla uzun ve klişe olduğu için geceye tuz biber ekti.Özetle çok daha özenli ve ciddiyet içinde geçmesi gereken 21.Afife Tiyatro Ödülleri hak ettiği konumdan uzaklaştı.

YAPI KREDİ BANKASI ÇAĞDAŞ TÜRKİYE’NİN MARKASI

Yapı Kredi Bankası’nın her türlü olanağı sağladığı bu etkinlikle ilgili olarak yetkililerin gelecek sene için gerekli tedbirleri almasını bekliyorum.Dile kolay 21 senedir kesintisiz devam eden ödül töreni böyle olmamalı.

Afife Tiyatro Ödüller’nin hikayesi,Halk Sigorta Genel Müdürü Sayın Erhan Dumanlı’ya dayanır.Kurucusu sayın Dumanlı’dır.Ülkemizin aydınlık ışıklarından biri olan Afife Tiyatro Ödülü’nün düğmesine bizzat o basmıştır.Yapı Kredi Bankası’nın Koç Grubu’na geçmesinden sonra da, başta sohbetine ve dostluğuna eriştiğim sayın Rahmi Koç’da Atatürkçü ve çağdaş vizyonuyla bu ışığı büyütmüştür.

Sayın Haldun Taner ise bu ödülün meşalesidir. Ancak artık ülkeye malolmuş Afife Tiyatro Ödülleri,hiç kimsenin tekelinde olmaması gerekir.Gelecek yıl tüm tiyatro camiasını kucaklayan bir organizasyon için ciddi ve yetkili birimlerin bir araya gelip beyin jimnastiği yapması sağlıklı olacaktır.Örneğin İstanbul dışındaki tiyatrolara da katkı sağlanmalı gerekirse ayrı bir kategori açılmalıdır.Amatör tiyatrolar önemlidir,onların da bu ödül kapsamında yerleri olmalıdır.

AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ DAHA DA GELİŞMELİDİR!

Yapı Kredi Bankası sanatı ve sanatçıyı destekliyorsa ayrıca tiyatro yazarları ve oyuncuların yurt dışı eğitimleri için de burs vermelidir.Ülkemiz her konuda yetersizdir.Konservatuarlar istenilen sayıda olmadığı gibi eğitim kalitesinden de yoksundur.Dolayısı ile Türkiye’nin yüzü olacak yetenekli gençlerimize başta tiyatronun ana vatanı İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerde eğitim olanağı sağlamak, Yapı Kredi Bankası’nın öncelikleri arasında olmalıdır.

Afife Jale,3 Nisan 1919 tarihinde, Hüseyin Suat'ın ‘Yamalar’ adlı oyununda,tabulara karşı gelerek ilk müslüman kadınımız olarak Emel rolüyle sahneye çıkmıştı.Onun çığır açan bu yolunda, 21.kez düzenlenen etkinlikte,ödül alanlarla, organizasyona emeği geçenleri yürekten kutlarım.Büyük Önder Atatürk’ün açtığı aydınlanma yolunda yaşasın tiyatro..