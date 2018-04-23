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Afganistan'da Saldırı!

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Afganistan'da Saldırı!
Afganistan’ın başkenti Kabil’de gerçekleşen intihar saldırısı sonucu yetkililer en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kabil’deki bir oy kullanma merkezinde gerçekleşen olayın intihar saldırısı olduğunu söylenirken, Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Wahid Majro yaptığı açıklamada en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 54 kişinin yaralandığını söyledi.

Kabil Polis Şefi Daud Amin ise yapılan ilk incelemeler sonucu saldırının, merkeze kimlik kartlarını almaya giden sivillere yönelik yapıldığını belirtti. Açıklamada saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği hala tespit edilemezken, soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.  

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