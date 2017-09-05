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Afganistan'da NATO uçağı düğünü bombaladı

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Afganistan'da NATO uçağı düğünü bombaladı
NATO kuvvetlerine ait uçak, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karabağ ilçesinde bir düğünü bombaladı. Düğünde havaya açılan ateş NATO'nun bölgeyi bombalamasına neden oldu.

Karabağ Kaymakamı Abdul Sami Şerifi, NATO uçağının  ilçeye bağlı Carci köyünde düğün yapılan alanı bombalaması sonucu 2 kişinin  öldüğünü belirtti.

Saldırıda 3 kişinin de yaralandığını ifade eden Şerifi, ''Düğün  alanında havaya ateş açılmasının ardından uçağın bölgeyi vurduğu ihtimali  üzerinde duruluyor.'' dedi.

Şerifi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görgü tanıkları ise ölü sayısının ikiden fazla olduğunu ileri sürdü.

Düğün alanında ateş açılması sonucu NATO uçağının, Taliban  militanlarının olduğu gerekçesiyle bölgeyi bombaladığı belirtiliyor.

Afganistan'daki NATO birliklerinden henüz açıklama yapılmadı.

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