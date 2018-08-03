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Afganistan’da camiye intihar saldırısı: En az 10 ölü

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Afganistan’da camiye intihar saldırısı: En az 10 ölü
Afganistani'ın doğusunda bulunan Pakita eyaletinde Şii camiisine bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Afganistan’ın doğusundaki Paktia eyaletinde çoğunlukla Şiilerin gittiği camiye cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

İNTİHAR SALDIRISI
Afganistan’ın doğusundaki Paktia eyaletinin Gardes şehrinde bulunan çoğunlukla Şiilerin gittiği camide cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Olayda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Paktia eyalet polis şefi General Raz Mohammad Mandozai, "Paktia eyaletinin Gardez kentinde bir Şii camisine saldırısı düzenlendi. Patlamada ölü ve yaralı var, ama şimdilik kaç tane olduğunu bilmiyoruz" dedi.

SALDIRI ÜSTLENİLMEDİ
İntihar saldırısnının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor. Bununla birlikte hükümetle barış görüşmelerine başlamayı kabul etmesi için üzerinde baskı olan Taliban son aylarda büyük kentlerdeki şiddetli saldırıları üstlenmedi ancak DEAŞ son aylarda Celalabad ve başkent Kabil'de hükümete ait binalardan ebelik eğitimi veren merkeze kadar çok çeşitli hedeflere ölümcül saldırılar gerçekleştirdi.

Geçen ay DEAŞ mensubu bir intihar bombacısı Kabil Uluslararası Havalimanı yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmiş ve saldırıda 23 kişi ölmüştü.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken ülke genelinde yeni eylemlere karşı tedbriler alındı.

 

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