AFAD'dan son dakika Elazığ depremi açıklaması!

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD' dan bir açıklama daha geldi

Son dakika haberi I AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Elazığ ili Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 20 artçı sarsıntı meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 714’tür.

AFAD koordinasyonunda yürütülen müdahale faaliyetleri sonucunda, enkazdan sağ kurtarılan kişi sayısı 45’tir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 31 olmuştur. Depremden sonra 1.607 vatandaşımız hastanelere başvurmuştur.

AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7.505 çadır ulaştırılmış olup; ihtiyaç duyulan 4.211 çadırın dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. 380 personelin katılımıyla devam eden hasar tespit çalışmaları kapsamında 1.521 bina incelenmiştir. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar sonucunda; 76 binanın yıkıldığı, 645 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir.

MÜDAHALE VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda, toplam 3.733 personel, 555 araç, 19 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracı görev almaktadır. Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları, AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmamaktadır.

AFAD Başkanlığı tarafından, bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere Elazığ Valiliği emrine 2.000.000 TL, Malatya Valiliği emrine 2.000.000 TL olmak üzere toplam 4.000.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.

AFETZEDE VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

AFAD Başkanlığı bölgeye 152 tır ile 7.505 aile çadırı, 400 genel maksat çadırı, 11.532 yatak ve 18.720 battaniye ve 524 yastık çarşaf seti sevk etmiştir. Bölgede 3.391 çadır dağıtılmış ve ek olarak toplu alanlara 820 çadırın kurulumu yapılmıştır.

Türk Kızılay, bölgeye 276 personel, 55 araç, 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alanı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15.875 battaniye, 5.079 yatak, 1.563 ısıtıcı, 2.500 çadır, 193.420 kg un ve 3.200 adet gıda kolisi sevk etmiştir. Yapılan çalışmalarda 17.000 sıcak yemek, 5.000 kahvaltı, 7.000 çorba, 13.550 bardak çay, 6.275 su, 6.495 ekmek, 6.286 kutu ikram malzemesi, 1.251 battaniye, 1.211 ısıtıcı, 23 çadır ve 286 yatak dağıtımı yapılmıştır.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIN DİKKATİNE!

Elazığ ve Malatya’yı etkileyen deprem sonrası vatandaşlarımızın depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığımız tarafından vatandaşlarımızın yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli SMS ve hesap numaraları aşağıdadır.

Vatandaşlarımız, DEPREM yazıp tüm operatörlerden 1866'ya SMS göndererek afetzede vatandaşlarımız için 10 TL bağışta bulunabilir.

VATANDAŞLARIN DİKKATİNE!

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemelidir. Yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken ortamda herhangi bir gaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır.

Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir.