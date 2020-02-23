İran'da yaşanan deprem Van'ı şiddetli bir şekilde salladı, 8 kişi hayatını kaybetti.AFAD'dan açıklama geldi

AFAD'ın yaptığı açıklamada Türkiye sınırına yakın bölgede saat 08.53'te 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Van'ın Başkale ve Saray ilçesinde hissedildiği açıklandı.

AFAD depremle ilgili açıklamalar yaptı.

"AFAD'dan 13 arama kurtarma ekibi ile Başkale ilçe jandarma, 112 acil ve UMKE ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Van il AFAD lojistik depodan ilk etapta 144 aile tipi çadır olay bölgesine gönderildi. Türk Kızılay ekipleri olay bölgesine sevk edildi. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğal gaz kokusu olmaması gerekmektedir. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."