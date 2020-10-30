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SON DAKİKAAFAD: Sakın eve girmeyin!

AFAD: Sakın eve girmeyin!

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AFAD: Sakın eve girmeyin!
AFAD: İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.

AFAD: İzmir açıklarında meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir.

 
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