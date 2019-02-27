"Af çıkmasına karşıyım"

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, af çıkarılmasına karşı olduğunu söyledi.

Yargıtay Başkanı Cirit, 2018 yılı faaliyetleri, yargı reformu kapsamındaki çalışmalar ve 2019 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Yargıtay Başkanı Cirit af talepleriyle ilgili olarak "Yargıtay'ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım. Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur" dedi.

Cumhuriyet Davası açıklaması

Yargıtay Başkanı Cirit, Cumhuriyet Davası ile ilgili de "5 yıl altı cezaların istinafta kesinleşmesi hak kayıplarına neden olabilirler. Ancak bu konu yasa değişikliği ile çözülmesi gerekir”

“Demokratik siyasetten yanayız”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ise, "HDP hakkında incelememiz sürüyor. Henüz soruşturmaya geçilmedi. Demokratik siyasetten yanayız" dedi.