Adriana yeni bir aşka yelken açtı

Amerikan futbolu oyuncusu Julian Edelman ile yeni bir aşka yelken açan Adriana Lima, Metin Hara ile ipleri tamamen kopardı. Sosyal medyada genç yazarın anne ve babasını takip etmeyi bıraktı.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara bir süre önce ayrıldı... Gözde model eski sevgilisini unutmakta zorlanmadı. Amerikan futbolu oyuncusu Julian Edelman ile yeni bir aşka yelken açtı.



Ayrıca ikilinin 2017'de sekiz ay birlikte yaşadıkları ortaya çıktı.Eski aşkına ikinci bir şans veren Adriana Lima, dün Metin Hara ile olan iplerini de tamamen kopardı. Genç yazarın anne ve babasını sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları ise Adriana Lima'nın bu hareketini "Geçmişini silip süpürdü" şeklinde yorumladı.

Lima, ayrılıktan sonra "Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de Hara'nın kendisini kullandığını vurguladı.