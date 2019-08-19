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ADRİANA TÜRK ARIYOR!

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ADRİANA TÜRK ARIYOR!
Bir süredir Türk iş insanı Emir Uyar ile birlikteliğiyle konuşulan Adriana Lima'nın Instagram paylaşımı olay oldu.

Lima bir plaj giyimi firmasının tanıtımı için çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. 38 yaşındaki iki çocuk annesi modelin paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

Brezilyalı takipçileri başta olmak üzere birçok kişi Lima'ya övgüler yağdıran mesajlar yazdı. Önceleri yorumların çoğu İngilizce ya da Portekizce olarak yazıldı.

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Daha sonra bir Türk takipçisi "Türk yok mu?" diye yorum yazdı. Bunun ardından da bu kez Türk takipçileri Lima'nın paylaşımına Türkçe yorumlar yağdırmaya başladı.

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