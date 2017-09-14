Adriana Lima'dan Metin Hara'ya aşk öpücüğü

Brezilyalı top model Adriana Lima sevgili Metin Hara'yı öperken fotoğrafını paylaştı.

Brezilyalı top model Adriana Lima sevgili Metin Hara'yı öperken fotoğrafını paylaştı. Altına şu notu düştü: "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar." Adriana Lima'nın dudak çevresindeki leke dikkat çekti.