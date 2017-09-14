Brezilyalı top model Adriana Lima sevgili Metin Hara'yı öperken fotoğrafını paylaştı. Altına şu notu düştü: "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar." Adriana Lima'nın dudak çevresindeki leke dikkat çekti.
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Adriana Lima'dan Metin Hara'ya aşk öpücüğü
Brezilyalı top model Adriana Lima sevgili Metin Hara'yı öperken fotoğrafını paylaştı.
Etiketler: Adriana Lima, Metin Hara, magazin haberleri, haberler
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- 13:05 - Eda Taşpınar'ın pozları artık paralı
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- 12:38 - NATO Genel Sekreteri'nden S-400 açıklaması
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- 12:27 - MHP'den 300 istifa
- 12:22 - Deniz yok ama, balık ihracatı var!
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- 12:13 - Ünlülerden büyük ilgi
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- 12:06 - 17 suçtan aranıyordu yakalandı
- 11:59 - Dışişleri'nden sert açıklama: Bunun bedeli olur
- 11:55 - Sivil öğrencilere askeri hekim yolu açıldı
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- 16:17 - Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı
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