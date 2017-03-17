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Adriana Lima, Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa Yakalandı

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Adriana Lima, Yeni Aşkıyla Dudak Dudağa Yakalandı
Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Adriana Lima, yeni sevgilisiyle dudak dudağa yakalandı.

 

Amerikan futbolunun yıldızı Julian Edelman ile 8 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta bitiren dünyaca ünlü model Adriana Lima, yeni bir aşka yelken açtı.
Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı. Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde bir kişiyle fotoğraf paylaşmıştı ve bu kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.
DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Ancak bu gündemin üzerinden 2 gün geçmeden güzel model yeni sevgilisinin dudaklarından öperken yakalandı. Romantik dakikalar yaşayan taze aşıklar kimseyi umursamadı ve bir süre öpüşmeye devam etti.
TÜM GECE BERABER VAKİT GEÇİRDİLER

27 yaşındaki Matt Harvey ile görüntülenen 35 yaşındaki Adriana Lima, tüm gece yeni aşkıyla vakit geçirdi. Matt Harvey bu dünyaya eski değil daha önce de adı Ania Cywinska, Devon Windsor ve Anne Vyalitsyn gibi modellerle anılmıştı.

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