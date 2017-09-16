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Adriana Lima ve Metin Hara New York sokaklarında aşk tazeledi

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Adriana Lima ve Metin Hara New York sokaklarında aşk tazeledi
Dünyanın en ünlü modellerinden biri olan Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Dünyanın en ünlü modellerinden biri olan Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara'nın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Aşkları reklam olarak değerlendirilse de ikili sık sık instagram hesabından fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor. Uzun zamandır beraber gözükmeyen ikili bu kez New York sokaklarında aşk tazeledi.

Brezilyalı model Adriana Lima ve yazar Metin Hara, ABD’nin New York şehrinde buluştu.

New York Moda Haftası dolayısıyla yoğun günler geçiren 36 yaşındaki model, Manhattan sokaklarında erkek arkadaşı Hara ile keyifli bir mola verdi.

Geçen haziran ayında birlikte olduklarını açıklayan ikili sade şıklığıyla beğeni topladı.

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