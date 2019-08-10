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SON DAKİKAAFRİN'DEN KÖTÜ HABER! 2 ASKER YARALI!

ADRİANA LİMA, TÜRK SEVGİLİSİNE DOYAMADI!

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ADRİANA LİMA, TÜRK SEVGİLİSİNE DOYAMADI!
Ünlü model Adriana Lima, iş adamı sevgilisi Emir Uyar'ı denizin ortasında öpücüklere boğdu.

SonDakika.com'un haberine göre; Türk yazar Metin Hara ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra iş adamı Emir Uyar ile aşk yaşamaya başlayan ünlü model Adriana Lima, magazin gündeminin bir kez daha çok konuşulan ismi oldu.
SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ
İş adamı Emir Uyar ile yeni bir aşka adım atan Adriana Lima, sevgilisi ile denizin ortasında aşka geldi. Objektiflere yakalanan çiftin, samimi halleri dikkatlerden kaçmadı. Güzel model, yeni aşkı Emir Uyar'ı öpücüklere boğdu.

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