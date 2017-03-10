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Adriana Lima sevgilisinden ayrıldı

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Adriana Lima sevgilisinden ayrıldı
Adriana Lima, Amerikan futbolcusu olan sevgilisi Julian Edelman’dan ayrıldı.


35 yaşındaki Brezilyalı model ile 30 yaşındaki New England Patriots takımında oynayan Amerikan futbolcusunun, sekiz aylık birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda noktaladıkları öğrenildi.
Çifte yakın kaynaklar, Lima ve Edelman’ın ayrılık sebeplerinin programlarının çatışması olduğunu belirtti.
İkili, ilk kez Temmuz 2016’da el ele görüntülenmişti. Nantucket Adası’nda el ele yürürken objektiflere takılan çiftin Miami’de ortak arkadaşları sayesinde tanıştıkları ileri sürülmüştü.
Adriana Lima, 2014 yılında beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric’ten boşandı. Çiftin Valentina ve Sienna adında iki kızı var.

 

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