Adriana Lima modelliği bırakıyor!

Victoria's Secret'ın demirbaşlarından ünlü model Adriana Lima, modelliği bırakacağı tarihi açıkladı.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Ocean Drive dergisi için cesur pozlar verirken, samimi açıklamalarda bulundu. İşte Adriana Lima'nın göz kamaştırıcı pozları.

Victoria's Secret için bugüne kadar en uzun süredir çalışan model unvanına sahip Adriana Lima, en azından 40 yaşına kadar mesleğine devam etmeyi planladığını açıkladı.

Ocean Drive dergisinin Mart sayısının kapağına konuk olan Brezilyalı model, önü açık gömleği ve mini şortuyla kusursuz görünüyordu.

'RUHLARA İNANIYORUM'

Şu sıralar Super Bowl yıldızı Julian Edelman ile birlikte olan 35 yaşındaki güzel, "Doğaya, enerjiye ve ruhlara inanıyorum. Ben her zaman bir sürü çocuk istemişimdir, daha işim bitmedi" dedi.