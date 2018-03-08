Adriana Hamile mi?

ABD medyası Metin Hara ile Adriana Lima'nın ayrıldığını dedikodusunu ortaya atsa da, Brezilyalı modelin Türk yazardan iki aylık hamile olduğu iddia edildi.

Yaklaşık beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan Türk yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima hakkında ABD medyası, bomba bir iddiada bulunmuştu. New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre; en son Oscar törenininde de yalnız görüntülenen Adriana Lima'nın yeniden bekar hayatına geri döndüğü iddia edilmişti. Ancak Metin Hara ile Adriana Lima cephesinden konuyla alakalı bir açıklama gelmemişti.

Metin Hara - Adriana Lima çifti için asıl bombayı Günaydın yazarı Bülent Cankurt patlattı. Bülent Cankurt'un bugün Günaydın'da köşesine taşıdığı iddiaya göre dünyaca ünlü manken, Türk sevgilisinden iki aylık hamile. Hatta ikilinin evlenebileceği konuşuluyor.