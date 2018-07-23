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SON DAKİKAHDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı

Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar yakalandı

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Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar yakalandı
Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Cüneyt Özyaşar, hakim karşısına çıkarılacak.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmayı büyük bir titizlik içerisinde yürüten polis ekipleri, Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'ın yerini tespit etti.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A...
Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan Özyaşar, İstanbul'a getirildi.

ABİSİ FİRARİ
Adnan Oktar'ın yakın korumalığını yapan Cüneyt Özyaşar'ın abisi Harun Özyaşar da firari konumunda.

2. DALGA GELİYOR
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün sosyal medyada propagandasını yapanlara da operasyon yapılacağı gelen bilgiler arasında.

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