Adnan Oktar'ın kediciklerinden flaş talep

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerin polis ekiplerince ifadeleri alınmaya başlandığı öğrenildi.

Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerin polis ekiplerince ifadeleri alınmaya başlandığı öğrenildi.

Adnan Oktar, geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Oktar, bugün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Oktar’ın ellerine kelepçe takıldığı görüldü. Oktar hastaneden çıkarıldığı sırada basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı. Polisler tarafından kafası aşağıya eğilen Oktar, ekip otosuna bindirilerek hastaneden götürüldü.

GÖZALTINA ALINAN KEDİCİKLERİN ‘HASTANEYE YATMA’ TALEPLERİ

Gözaltına alınan kadınların adli muayene sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek, hastaneye yatma talepleri ve ilaç kullanma istekleri olduğu öğrenildi.