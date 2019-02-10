Adnan Oktar'ın kediciğinden olay itiraflar!

Adnan Oktar'a yakınlığıyla tanınan kedicik Beril Koncagül, pişmanlıktan faydalanmak için itirafçı oldu.

Temmuz 2018’de gözaltına alınarak tutuklanan Adnan Oktar'ın yakınlığıyla bilinen Beril Koncagül, itirafçı olarak etkin pişmanlıktan faydalandı ve tahliye edildi.

9 yıl boyunca hiçbir yere çıkarılmayarak esir hayatı sürdüğünü söyleyen Koncagül, bütün gün taciz, tecavüz ve şiddet gördüklerini söyledi. Oktar'ın çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu söyleyen Koncagül, "Döver, söver, kafamızdan aşağı yemek döker, küfür eder, taciz eder, dalga geçer, cinsel ilişkiye zorlar" dedi.

Ayakkabılarını giymeden önce fön makinesiyle ısıttıklarını, iki kişinin yarı çıplak halde gazetesini o okurken tuttuğunu kaydetti.

Hürriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Beril Koncagül, şunları kaydetti:

"5 kez kaçmaya çalıştım, 60 silahlı koruma, yüzlerce kamera vardı, başaramadım. Öyle atıp tutuyorlar ya, camı kırıp kaçsaydın diye, jammer’larla kuşatılmış bir arazidesin, nereye kaçıyorsun.

"Adnan’ın evinde 18 kadındık. Uyanacaksın, makyajını yapıp, kıyafetini giyeceksin, o uyanmadan aşağı ineceksin. Kıyafet dediğim yarı çıplaksın. Hep beraber oturursun, Adnan üzerinde sadece beyaz uzun paçalı bir donla karşına gelir. Bütün gün evde öyledir.

Döver, söver, kafamızdan aşağı yemek döker, küfür eder, taciz eder, dalga geçer, cinsel ilişkiye zorlar. ‘Bakışlarını beğenmedim’ der, saçından sürükler, çırılçıplak soyar, döver. Bunları yaşadıktan sonra bir de özür dilersin, o sana bağırır, çağırır, sen ona ‘Tamam aşkım, bir daha yapmayacağım’ demek zorundasın. Ona mutlaka ‘aşkım, sevgilim’ diye hitap etmelisin.

"Sadece kadınlarla ilişki kurmuyor. Çocukları da istismar ediyor. Zaten 7 yaşından sonra ilişkiye girilebileceğini savunuyordu. Onlara mini etek giydirip taciz ediyordu.

"Gazete okurken bile sapık. İki kız, yarı çıplak gazeteyi tutuyor, sayfalarını çeviriyorduk, o da okuyordu. Artık gazeteyi tutmaktan ellerimiz titriyordu ama umursamıyordu. Çoraplarını biz giydiriyorduk. Telefonu eline almıyor, kızlar kulağına tutuyor. Bir dakika geciksen olay çıkarıyor. Ayakkabısını giymeden fön makinesiyle ısıtıyorduk."