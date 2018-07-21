Adnan Oktar'ın kardeşi Kenan Oktar ilk kez konuştu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kenan Oktar, tutuklanan ağabeyiyle ilgili ilk kez Hatay'da Kanal D'ye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kenan Oktar, tutuklanan ağabeyiyle ilgili ilk kez Hatay'da Kanal D'ye konuştu.

SORULARA TEPKİ GÖSTERDİ

Ağabey Oktar, gazetecilerin sorularına tepki göstererek 'Siz ilk defa mı görüyorsunuz? Ta 1979-80'den beri son derece şerefli, vatansever, milliyetçi, Atatürkçü bir delikanlı. Ne yanlışını gördünüz de iftira atıyorsunuz? Örgüt diye bir şey yok kardeşim. Gazeteci olarak haddini bil, çirkin konuşuyorsun' dedi.

HAKARET ETTİ

Oktar, 'Sizinle şu an konuşamayacağım, neden ille çarpıtıyorsunuz. Çok ciddi iftira atıyorsunuz. Ya korkunç bir olay bu yaptığınız. Bir nevi yargısız infaz gibi. Ne bu medya terörü. Ben de size sorayım, ben de gazeteciyim, ben de size soruyorum. Niye yalan haber yapıyorsunuz? İftira atıyorsunuz' dedi.

'BEN İSTEDİĞİMİ ANLATACAĞIM'

Ağabey Oktar konuşmasının devamında, 'Hepsi yalan atıyorsunuz. Bakın siz savcı değilsiniz, ben size soruyorum. Daha sonucu belli olmamış siz resmen şey gibi, açık söyleyeyim medyanın çoğunluğu mahalledeki köpekler gibi aynı kişiye saldırıyorsunuz, utanmıyorsunuz' dedi.

Şimdi devamlı öne sürmeyin bakın o olmaz. Bu bir iftira. Hayır siz sorup beni sorguya çekmeyeceksiniz. Ben istediğimi anlatacağım. Kenan Oktar, 'Başhekim çağırıyor' diyerek gazetecilerin yanından hızla uzaklaştı.