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Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

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Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!
Adnan Oktar'ın ilk ifadesi de ortaya çıktı. Oktar, “Aylık gelirim 3 bin 500 TL. Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. İddiaları çirkin buluyorum” dedi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Adnan Oktar'ın verdiği ifade ortaya çıktı.

Suç örgütü lideri Oktar'ın tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

"LAKAP KULLANIRIM ANCAK..."
Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim" dediği öğrenildi.

"AYLIK GELİRİM 3 BİN 500 LİRA"
Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu beyan ettiği öğrenilen Oktar'ın, "Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurt dışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir.

KÜÇÜK KIZLARA TACİZ İDDİALARI
Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dediği kaydedildi.

"ATATÜRKÇÜ, MİLLİYETÇİ BİR KİŞİYİM"
“Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır” diyen Oktar, “Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kız annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü, milliyetçi bir kişiyim” diyerek serbest bırakılmayı talep etti.

KEDİCİKLERLE ŞATAFATLI HAYAT
Aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu söyleyen Adnan Oktar, kedicikleriyle birlikte ultra lüks bir hayat yaşıyordu.

Lüks arabalar, havuzlu villalar, yatlar... Adnan Oktar'ın görünen yaşam tarzı buydu.

BİR TANE YASTIK 3 BİN LİRA
Polis ekiplerinin evinde yaptığı aramalarda da lüks eşyalar dikkat çekmişti. Öyle ki, Posta Gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık da bu konuyu köşesine taşımıştı.

Işık, Adnan Oktar'ın villasında değeri 3 bin lira olan Fendi yastıkların bulunduğunu yazmıştı.

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