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Adnan Oktar'ın Erdoğan'a mesajı var

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Adnan Oktar'ın Erdoğan'a mesajı var
Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup gönderdiği belirtildi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adnan Oktar'ın avukatları aracılığıyla başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmak üzere neredeyse tüm devlet kurumlarına cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesi için bir mektup gönderdiği ifade edildi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; mektubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 ay kaldığı Pınarhisar Cezaevi’nin koşulları ile bugünkü cezaevlerinin koşulları arasında ‘uçurum’ olduğunu anlatan Oktar, kapasite fazlalığı nedeniyle 40 bin kişinin yatağının olmadığını, 80 bin kişinin aynı yatağı kullanmak zorunda kaldığını söyledi.

"OYUNU DURDURMAK SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ELİNDEDİR"

Hijyen, sıcak su yetersizliği, ısınma sorunu, yiyeceklerin besin değerinin düşüklüğü gibi çok sayıda sorunu sıralayan Oktar, “Şu anki cezaevi şartları, o tarihlerde Pınarhisar’daki mevcut şartların yüzde 10’u düzeyinde bile değildir” dedi.

Cumhurbaşkanını ‘acil müdahale etmeye’ çağıran Oktar, “Her şey Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelecek tek bir talimata bakmaktadır. Dünyaya örnek olma ve lider olma ülküsüyle yola çıkan Türkiye’mizin adalet sistemini küçük düşürmeyi amaçlayan bu tuzağı bozmak ve vatandaşını devletine küstürme oyununu durdurmak Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Cumhur İttifakı’nın elindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şefkatli ilgisini cezaevlerindeki mazlum ve cezaevlerindeki eksikler nedeniyle mağdur vatandaşlarımızdan esirgememesini ve bu soruna ivedi olarak müdahale etmesini istirham ediyoruz” dedi.

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