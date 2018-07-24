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Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

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Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!
Yüzlerce metrekarelik lüks malikane ve villalarda faaliyet yürüten Adnan Oktar’ın cezaevinde kalacağı koğuş belirlendi. Oktar’ın cezaevindeki ilk isteğinin ne olduğu da ortaya çıktı.

Milliyet.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre Silivri’den Edirne F Tipi cezaevine nakledilen Adnan Oktar cezaevindeki yeni koğuşuna yerleştirildi. Oktar, iki gündür kameralı gözlem odasında kalıyordu.  Dün buradan çıkarıldı ve 3 kişilik bir koğuşa konuldu. Oktar koğuşta tek başına kalıyor. Oktar’ın koğuşuna geçtiğinde ilk olarak okumak için gazeteleri talep ettiği öğrenildi.  Cezaevinde yönetimin belirlediği günlük gazeteler ücreti karşılığında mahkum ve tutuklulara verilebiliyor.

25 METRELİK KOĞUŞTA

Edirne F tipi cezaevinin internet sitesindeki bilgilere göre cezaevinde 103 adet 3 kişilik, 61 adet tek kişilik odalar var.  3 kişilik odalar 25 m alt ve 25 m üst olmak üzere toplam 50 metrekarelik bir alandan oluşuyor. 3 kişilik odaların havalandırmaları da 50 metrekare... Oktar’ın herhangi bir fiziki saldırıya maruz kalmaması için de tedbirler artırıldı.

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