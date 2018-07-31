  • BIST 96.148
  • Altın 192,491
  • Dolar 4,8995
  • Euro 5,7457
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAGazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişiye gözaltı kararı

Adnan Oktar ve grubunun 122 internet sitesi kapatıldı

»
Adnan Oktar ve grubunun 122 internet sitesi kapatıldı
Adnan Oktar grubuna ait, "harunyahya.org" ve "a9.com.tr" adreslerinin de aralarında yer aldığı 121 internet sitesi, erişime kapatıldı.

İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Adnan Oktar grubuna ait internet sitelerini erişime kapattı.

Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 23 Temmuz'da İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, belirlenen gruba ait 121 internet sitesinin, örgütün basın yayın organına bağlı faaliyet gösterdiği gerekçesiyle, 5651 sayılı yasanın 8. maddesi kapsamında erişime engellenmesini talep etti.

'SUÇ FAALİYETLERİNİ GİZLEMEK AMACIYLA KULLANILAN ALGI ÇALIŞMASI'

Talebi değerlendiren hakimlik, şüpheli Adnan Oktar'ın öncülüğünde, örgüt içerisinde gerçekleştirilen sözde dini bir cemaatten beklenmeyecek nitelikteki cinsel içerikli sapkın davranışların, örgüt mensupları arasında masum ve normal karşılanması için Oktar'ın sözde mehdilik görevi yürüttüğüne inandırıldığını belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Sözde 'mehdilik' görevi yürüttüğüne inandırılan, Adnan Oktar'ın sahip olduğu gizli ilim sayesinde, her yaptığının kolay kolay herkes tarafından anlaşılmayan kutsal bir anlamı olduğu, sözde 'mehdilik' görevini rahat ve gizlilik içerisinde yürütebilmesi amacıyla kendilerine engel olabilecek kesimlere karşı sanki sapkınlık içerisinde oldukları görüntüsünün verilmeye çalışıldığı yönünde yalanların kullanıldığı, A-9 isimli örgüte ait kanaldaki, İslamiyet ile hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, bu bağlamda kamuoyunda da bilinen 'Adnan Hoca'nın kedicikleri' söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmış olup, talebin kabulüne dair hüküm kurulmuştur."

Hakimlik, aralarında www.harunyahya.com ve a9.com.tr adreslerinin de olduğu 121 internet sitesinin içeriklerine, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun (5651 sayılı yasa) erişimin engellenmesine hükmetti.

Karar, gereği için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderildi.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MGK sona erdi: 'ABD'nin tehdit dili kabul edilemez'30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:11
  • Hastanelerde jandarmalar da görev yapmaya başladı30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:11
  • Bedelli askerlik vuran ünlüler!30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:13
  • Başkan Erdoğan: 'Ahlaksız bir adamdı'30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:01
  • Bedelli Askerlik Erdoğan'ın masasında30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:17
  • Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:05
  • LGS yerleştirme sonuçları açıklandı30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:29
  • Motosiklet tutkunu gencin feci ölümü30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:18
  • Adnan Oktar'dan genç kızlara iğrenç tuzak30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
  • Borcu olanlar dikkat!30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim