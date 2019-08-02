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ADNAN OKTAR VE FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI!

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ADNAN OKTAR VE FETÖ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI!
Adnan Oktar Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün Fetullahçı Terör Örgütü ile bağı bir kez daha gözler önüne serildi. İddianamede, iki örgüt arasında müthiş bir bağlantı dikkat çekti.

Sacitaslan'ın haberine göre; Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hazırlanan iddianamede, örgütün Fetullahçı Terör Örgütü ile bağı bir kez daha gözler önüne serildi. İddianamede, iki örgüt arasında müthiş bir detay dikkat çekti. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in söz, yazı ve videolarının yer aldığı Herkul.org isimli sitenin Apple marka telefonlarda mobil uygulama olarak kullanılabilmesi için Adnan Oktar örgütünden yardım istendiği ortaya çıktı. FETÖ'cülerin gönderdiği yetkilendirme bilgilerinde yer alan ismin Yasin Yalçınkaya olması da dikkat çekti. Yalçınkaya'nın MİT TIR'larının durduran Astsubay'lardan bir tanesi olduğu belirlendi.

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