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ADNAN OKTAR VE ÇETESİ, YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!

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ADNAN OKTAR VE ÇETESİ, YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de yarın başlıyor.

Oda TV'nin haberine göre; İddianamenin bir numaralı müştekisi ise örgüte 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan oldu.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan dava Silivri'de yarın başlıyor.
Sanıkların, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda hakim karşısına çıkarak hakkındaki suçlamalara cevap vermesi bekleniyor.
İDDİANAMEDE 125 KİŞİ MAĞDUR VE MÜŞTEKİ OLARAK YER ALDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer aldı. İddianamenin bir numaralı müştekisi ise örgüte 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan oldu. İddianamede Adnan Oktar da bir numaralı sanık olarak yer aldı. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri, örgütün FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer verildi.

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