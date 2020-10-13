Adnan Oktar örgütünü ifşa etti kediciklerin hedefi oldu

Adnan Oktar grubunu deşifre eden eski mürit Özkan Mamati kediciklerin kendisini yıldırmak ve davadan caydırmak için her yolu denediğini anlattı. "46 kadın taciz, iftira, tehdit gibi suçları isnat ederek hakkımda 63 uzaklaştırma kararı çıkardılar dedi.

Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre, Mamati, gruba 2000 yılında henüz 18 yaşındayken katıldı, 18 yıl boyunca da mürit oldu. Ancak sonunda kendi tabiriyle, ‘kaşıkla tünel kazmak gibi’ dediği şeyi yaparak grupla bağlarını koparttı.

Mamati’nin itirafları, Adnan Oktar’ın da yargılandığı 238 sanıklı davanın önemli delilleri arasında yer aldı. Mamati davanın ilk müştekisiydi. Mamati itirafçı olmasının ardından başına gelenleri şöyle anlattı:

“Örgüt beni ve birkaç müştekiyi yıldırmak için hukuku kullanıp çok ciddi yıpratıcı faaliyetlerde bulundu. Mesela hakkımda 46 kadın 63 uzaklaştırma kararı çıkarttı iki yılda. Bu 63 uzaklaştırma kararı şu an Türkiye Cumhuriyeti’nde rekor. Hiç kimseye 46 kadın taciz, tehdit, iftira, öldürme kastı ile tehdit gibi farklı suçları isnat ederek Aile Mahkemesi’nden koruma kararı çıkartmamıştır.

Kadın bu mağduriyetle başvurduğu zaman karakola çağrılıyorsunuz, ifade veriyorsunuz. 63 uzaklaştırma kararı 1 yıl içerisinde 63 iş gününde karakola ve savcılığa gitmenize sebep oluyor. Evden çıkması yasak olan örgüt üyeleri bile benden şikâyetçi.

İkinci hamleleri ise Instagram, Twitter gibi ispatı mümkün olmayan mecralardan benim adıma sahte hesaplar açıp kendilerine tehditte bulunuyorlar. Sonra bana uzaklaştırma çıkartan şahıs, uzaklaştırma kararını ihlal ettiğim için ikinci defa başvuruda bulunuyor. Böylelikle 63 uzaklaştırma kararının 63’ünün de ihlali olmuş oluyor. Bunlar için de ifade veriyorsunuz.

Youtube üzerinden 50 bine yakın karalama videom var. Sosyal medyada 12 ayrı dilde binlerce paylaşım yapıldı. Kadın sattığım, fuhuşu yaydığım, travesti satışı yaptığım, FETÖ’ye iltisaklı olduğum, Cumhurbaşkanı’na suikast timinin lideri olduğum, uluslararası cinayet ve uyuşturucu şebekesinin lideri olduğum gibi açık kaynaklar oluşturup daha sonra bu açık kaynakları kullanarak isimsiz bir şekilde CİMER’e şikâyet ediyorlar. 50’ye yakın suç duyurusundan takipsizlik aldım. Toplamda 200’e yakın adli şikâyetten hiçbiri sonuç bulmadı.”